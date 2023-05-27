Пашиняна допросят в связи с разгромом Армении в ходе 44-дневной войны

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в июне явится в комиссию по расследованию причин и обстоятельств 44-дневной войны.

Об этом заявил глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян в интервью news.am.

“Вы знаете, что у премьера есть желание, и он в июне явится в комиссию. На многие вопросы ответы будут даны в рамках следственной комиссии, и это будет доступно всему народу, политическим силам”, – сказал он.

По его словам, необходимо еще понять причины поражения в войне, с этой целью и была создана комиссия.