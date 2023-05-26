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В Голливуде режиссеры требуют больше творческой свободы, угрожая забастовкой

В Голливуде режиссеры требуют больше творческой свободы, угрожая забастовкой

Американская гильдия режиссеров потребовала от Альянса продюсеров кино и телевидения заключения нового контракта. Об этом сообщает Variety.

Режиссеры США требуют больше творческой свободы и больше времени, которое они могут проводить над финальным монтажом фильма.

Текущий контракт профсоюза с Альянсом истекает 30 июня. Если режиссерам не пойдут навстречу и не заключат с ними новый контракт, они могут начать первую за 36 лет забастовку.

Сейчас на подготовку финального монтажа фильма (режиссерской версии) кинорежиссерам дают как минимум 10 недель. У телережиссеров времени гораздо меньше — от двух дней на получасовую серию до 20 дней на двухчасовое кино.

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