Путин отметил высокий уровень отношений с Азербайджаном

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Отношения между РФ и Азербайджаном находятся на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 25 мая на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В целом российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, также поступательно развиваются, причем на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии. Мы все этому очень рады», – сказал глава Российского государства, которого цитирует “Азертадж”.