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В Европе отреагировали на соглашение России и Беларуси о ядерном оружии

В Европе отреагировали на соглашение России и Беларуси о ядерном оружии

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что договор Российской Федерации и Беларуси о размещении ядерного оружия «не поспособствует снижению напряженности и деэскалации», передает ТАСС.

«Это шаг, который повышает напряженность», — высказался политик.

Стано предложил рассматривать заключение такого соглашения «в контексте агрессии РФ и ее поддержки со стороны Беларуси».

«Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», — подытожил он.

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