Завтра в Баку будет туман

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, туман. Северо-восточный ветер сменится вечером юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем – 25-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 65-75%.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град. Местами будет туман, усиливающийся временами восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем – 15-20° тепла.