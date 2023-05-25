Главное Общество

Завтра в Баку будет туман

Завтра в Баку будет туман

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, туман. Северо-восточный ветер сменится вечером юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем – 25-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 65-75%.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град. Местами будет туман, усиливающийся временами восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем – 15-20° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Наказаны 69 водителей Uber и Bolt, пристающих к пассажиркам и развозящим наркотики
Общество

Наказаны 69 водителей Uber и Bolt, пристающих к пассажиркам и развозящим наркотики

2023/05/25, 13:48
Завтра в Баку будет туман
Общество

Завтра в Баку будет туман

2023/05/25, 13:45
Эльмира Ахундова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
Общество

Эльмира Ахундова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени

2023/05/25, 13:21
Названа дата начала переселения в Шушу
Общество

Названа дата начала переселения в Шушу

2023/05/25, 13:06
Последняя неделя июня будет нерабочей
Общество

Последняя неделя июня будет нерабочей

2023/05/25, 12:31
День независимости Азербайджана впервые отметили в Израиле (фото)
Общество

День независимости Азербайджана впервые отметили в Израиле (фото)

2023/05/25, 11:59
Преcечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Преcечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/05/25, 11:48
Гендиректор ВОЗ обсудил с главой Минздрава Азербайджана важность договора о пандемиях (фото)
Общество

Гендиректор ВОЗ обсудил с главой Минздрава Азербайджана важность договора о пандемиях (фото)

2023/05/25, 11:29
В Баку выявлен факт нарушения эстетического и архитектурного облика исторического здания
Общество

В Баку выявлен факт нарушения эстетического и архитектурного облика исторического здания

2023/05/25, 10:34