В НАНА прокомментировали заявление турецкого ученого о разрушительном землетрясении в Азербайджане

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Азербайджан, как и соседние страны, расположен в сейсмически активном регионе. Для сейсмоактивных регионов характерны и всегда возможны землетрясения, время, место и сила которых никем не могут быть предсказаны.

Об этом сообщила начальник отдела информации Центра сейсмологической службы НАНА Вусаля Рафикгызы.

Она сказала, что хотя турецкий ученый Джалал Шангор сделал заявление о том, что в Азербайджане произойдет землетрясение силой 7,5 балла, не ясно, на каком основании он сделал это заявление.

«Очаги землетрясений находятся в глубинных слоях земли, поэтому предсказать их невозможно. Наука сейсмология до сих пор не нашла ответа на этот вопрос, и так во всем мире. Каждый день происходят землетрясения, которые человек не ощущает, и они даже не достигают поверхности Земли. Население постоянно информируется о землетрясениях магнитудой 3 и выше”.

Она добавила, что точно предсказать землетрясение заранее невозможно.

«Мы говорили это много раз, и мы повторяем это снова. Точного прогноза землетрясения нет, а если кто-то говорит, что землетрясение будет в районах, находящихся в сейсмоопасной зоне, то ничего необычного здесь не обнаруживается. Потому что главный вопрос здесь – это точный прогноз, а, как я уже говорила, его не может дать ни один ученый или эксперт. Во время землетрясения, произошедшего в братской стране в феврале этого года, многие «эксперты» высказывали необоснованные заявления об Азербайджане, тревожили людей и пытались создать панику. В то время мы сделали достаточно заявлений по этому поводу, чтобы наши граждане не волновались. Потому что землетрясение не только вызывает страх у людей. Это также вызывает психологический дискомфорт. В Азербайджане есть организация, занимающаяся изучением землетрясений, а территория республики круглосуточно находится под сейсмическим мониторингом. Поэтому прошу не беспокоить наш народ распространением заявлений, не основанных на каких-либо научных доказательствах и созданных для привлечения внимания общественности”, – подытожила она.