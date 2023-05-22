У Армении не хватит ресурсов, чтобы выдержать западные санкции, заявил Пашинян

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Мы говорим, что Армения является членом ЕАЭС, имеет отношения стратегического партнерства с Россией, глубокие экономические и стратегические отношения, но в силу других обстоятельств Армения не может позволить себе попасть под западные санкции. Об этом на пресс-конференции 22 мая заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос о том, получала ли Армения просьбу от своих западных партнеров, в частности от канцлера Германии, об усилении контроля в Армении над компаниями, помогающими России обходить западные санкции, Пашинян пояснил, что западные партнеры ставят перед Ереваном этот вопрос.

Он добавил, что этот вопрос был в повестке армяно-российских обсуждений. «Мы будем действовать в наших отношениях с Россией в той мере, в какой это позволит нам не попасть под западные санкции. Потому что если мы попадем под эти санкции, у Армении не хватит ресурсов, чтобы их выдержать. Кроме того, никому из наших союзников от этого лучше не будет. Мы только испортим отношения с нашими западными партнерами. В этих рамках давались и даются поручения», – отметил Пашинян.

По его словам, бывают случаи, когда люди неосознанно сталкиваются с проблемой, создавая потенциальную проблему и для страны. «Мы сейчас работаем по всем направлениям, чтобы не нарушать санкции, с другой стороны, быть партнером по отношению к России», – подчеркнул он.

Премьер-министр Армении отметил, что отношения с Ираном не менее важны, но с 2009 года эти санкции действуют и в отношении Ирана, и Ереван их соблюдает.

«Я знаю, что есть компании, которые попали в поле зрения, их деятельность будет изучена, будут сделаны выводы», – заключил Никол Пашинян.