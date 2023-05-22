Кремль отреагировал на заявление Пашиняна

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода страны из ОДКБ

«Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает организацию недееспособной. Вопрос выхода Армении из ОДКБ – военного союза во главе с Россией – не снят с повестки дня», – заявил ранее Пашинян.

По словам Пескова, «в целом, ОДКБ — это организация, которая имеет авторитет среди государств-членов. Организация уже демонтировала свою эффективность. Она имеет потенциал к развитию. Мы будем продолжать диалог с нашими армянскими друзьями и говорить уже по нашему дальнейшему совестному участию в ОДКБ».