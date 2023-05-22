Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Новость

Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

baku v cvetah

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков, северный ветер сменится днем южным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем – 24-29° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 65-75%.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем – 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем – 13-18° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
baku v cvetah
Новость

Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

2023/05/22, 14:50
image
Новость

В Азербайджане большинство проблем возникает с признанием дипломов украинских вузов

2023/05/18, 12:55
Новость

Минобороны Украины: Россияне продвинулись внутри Бахмута

2023/05/17, 15:45
63402800 605
Новость

ISW: Россия начала кампанию по срыву украинского контрнаступления

2023/05/15, 11:14
12yaccarino lmjz facebookJumbo
Новость

Илона Маска раскритиковали из-за нового главы Twitter

2023/05/13, 13:50
725a125f e3d6 33d9 aa8b 487d762a6c18 850
Новость

Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства

2023/05/13, 13:18
344287971 1853160971730102 76964522608389433 n
Новость

Стали известны подробности о графике трехсторонней встречи в Брюсселе

2023/05/13, 12:13
Screenshot 641
Новость

Пашинян поехал к Путину каяться и извиняться

2023/05/09, 09:35
Kolonna
Новость

МИД Франции об атаке на Кремль

2023/05/04, 12:30