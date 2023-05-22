Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

0 Просмотров Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков, северный ветер сменится днем южным. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем – 24-29° тепла. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 65-75%. В некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем – 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем – 13-18° тепла.