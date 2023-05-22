В Вильнюсе подписаны азербайджано-литовские документы (фото)

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В Вильнюсе состоялась церемония подписания азербайджано-литовских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством окружающей среды Литовской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды» подписали министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас.

«Соглашение между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством социальной защиты и труда Литовской Республики о сотрудничестве в области молодежной политики» подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.

«Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Литовской Республики на 2024-2025 годы» подписали генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и генеральный прокурор Литвы Республики Нида Грунскене.