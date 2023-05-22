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В Азербайджане произошло тяжелое ДТП, погибли 5 человек (обновлено, видео)

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Стали известны имена погибших во время тяжелого ДТП на дороге Баку-Шамахы.

Как сообщили в МВД, сегодня утром в результате ДТП на дороге в районе поселка Джанги Гобустанского района перевернулся автомобиль марки Kia, погибли пять человек – Магеррам Самедов, 1990 года рождения, Амрах Нуриев, 2000 года рождения, Шабнам Самедов, 1997 года рождения, Самая Талыбова, 2006 года рождения и 1 несовершеннолетний.

***

Сегодня утром на участке дороги Баку-Шамахы, проходящей через Гобустанский район, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль марки Kia вышел из-под контроля и перевернулся. Постадали 5 человек, в том числе ребенок.

На место выехали экстренные службы и сотрудники МЧС.

Ведется расследование.

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