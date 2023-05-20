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Оползень повредил дорогу в Лянкяране (фото)

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В Лянкаране произошел оползень. Причиной стали наблюдаемые в последние дни ливневые осадки, уточняет “Репорт”.

Обрушение наблюдается на четырех участках автодороги Гиркан-Дашдатюк-Биласар, соединяющей семь сел, расположенных в горной местности. Один из участков дороги просел почти на полметра, что создало опасность для движения транспорта.

Автомобильная дорога Гиркан-Дашдатюк-Биласар протяженностью 22 км проходит по крутым горным серпантинам и участкам с активными оползнями. Дорога капитально отремонтирована и сдана в эксплуатацию в 2018 году в рамках проекта Государственной инвестиционной программы.

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