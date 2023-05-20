Письмо Общины Западного Азербайджана гендиректору ЮНЕСКО получило статус официального документа ООН

79 Просмотров

Секретариат ООН распространил письмо Общины Западного Азербайджана генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле в качестве официального документа Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Общины Ульвии Зульфигар.

Она заявила, что обращение, подписанное руководством Общины, интеллигенцией Западного Азербайджана, деятелями культуры и искусства, поэтами и писателями, распространено на всех официальных языках ООН (английском, французском, русском, китайском, арабском и испанском) в соответствии с вопросами повестки дня вышеупомянутых главных органов ООН по предотвращению вооруженных конфликтов, миростроительству, защите прав беженцев, ликвидации расовой дискриминации, продвижению прав человека, предотвращению геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности.

Ульвия Зульфигар добавила, что распространение этого письма как официального документа ООН является важным шагом для внесения вопроса о нашем разрушенном культурном наследии в Западном Азербайджане в международную повестку дня.

“С распространением этого документа государства-члены ООН получают более подробную информацию о нашем наследии, которое было уничтожено на территории нынешней Армении или представлено как принадлежащее другим странам. Обеспечение культурных прав, то есть человеческого творчества во всем его многообразии и условий для его реализации, развития, доступности и сохранения, является неотъемлемой частью наших основных прав”, – проинформировала Ульвия Зульфигар.

Известно, что в указанном письме члены Общины, выражая глубокую обеспокоенность разрушением азербайджанского культурного наследия на территории Армении, повторив предыдущие обращения азербайджанской общественности в ЮНЕСКО, еще раз попросили направить миссию для мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия в Армении. Это уже третий официальный документ Общины, распространяемый в ООН. В январе 2023 года в качестве официального документа ООН были распространены обращение Общины к международной общественности, а в марте – “Концепция возвращения”.