Власти Финляндии не знают, что делать с 1109 россиянами

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Миграционная служба Финляндии не смогла принять решение о предоставлении политического убежища россиянам, которые уехали из страны, чтобы не попасть под мобилизацию. Об этом пишет финское издание Yle. В общей сложности 1109 призывников запросили убежище в Финляндии.

По данным Yle, вопрос о том, что делать с россиянами, бегущими от мобилизации, обсуждали представители стран Северной Европы. По итогам обсуждения они решили дождаться соответствующих указаний от Евросоюза. При этом пока что неясно, когда ЕС завершит разработку своего руководства по этому вопросу.

В конце января миграционная служба Финляндии заморозила рассмотрение решений о предоставлении убежища россиянам, которые сбежали от мобилизации. Представитель ведомства Юха Симиля объяснял эту паузу необходимостью обновления информации: «Говоря о начале войны в любой стране (будь то Россия, Афганистан или Ирак), важно иметь как можно больше актуальной информации для обоснования решения. Необходимо выяснить, кого коснется мобилизация, что значит идти на фронт и каковы последствия отказа от службы в армии. Приведет ли это к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще. <…> Вы не можете найти что-то подобное в Google».