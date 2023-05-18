В Германии освободили задержанных турецких журналистов

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Задержанные в Германии турецкие журналисты Исмаил Эрель и Джемиль Албай выпущены на свободу, сообщила полиция Германии.

Ранее немецкая полиция провела обыски в офисе турецкой газеты Sabah во Франкфурте, задержав представителя издания в Германии Исмаила Эреля и главного редактора Джемиля Албая.

Согласно информации источников газеты Sabah, полиция провела обыски в домах Исмаила Эрела и Джемиля Албая, а также в Европейском офисе издания, конфисковав компьютеры и телефоны.

МИД Турции и профсоюзы предприняли необходимые шаги для освобождения сотрудников СМИ.

МИД Турции решительно осудил произошедшее и призвал власти Германии незамедлительно освободить задержанных журналистов.

Посол Германии был вызван в МИД Турции.

В Анкаре назвали случившееся «посягательством и попыткой запугивания турецких СМИ».