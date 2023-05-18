В Германии освободили задержанных турецких журналистов

Задержанные в Германии турецкие журналисты Исмаил Эрель и Джемиль Албай выпущены на свободу, сообщила полиция Германии.
Ранее немецкая полиция провела обыски в офисе турецкой газеты Sabah во Франкфурте, задержав представителя издания в Германии Исмаила Эреля и главного редактора Джемиля Албая.
Согласно информации источников газеты Sabah, полиция провела обыски в домах Исмаила Эрела и Джемиля Албая, а также в Европейском офисе издания, конфисковав компьютеры и телефоны.
МИД Турции и профсоюзы предприняли необходимые шаги для освобождения сотрудников СМИ.
МИД Турции решительно осудил произошедшее и призвал власти Германии незамедлительно освободить задержанных журналистов.
Посол Германии был вызван в МИД Турции.
В Анкаре назвали случившееся «посягательством и попыткой запугивания турецких СМИ».