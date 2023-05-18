Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Москвой через Ереван

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван после объявления о возобновлении прямого авиасообщения между Грузией и РФ.

«Да, мы отменили все транзитные рейсы после 20 мая», — говорится в сообщении авиакомпании в среду.

На уточняющий вопрос о том, будут ли пассажирам возращены деньги за купленные билеты или им предоставят взамен прямой перелет в те же даты, в авиакомпании сказали, что пока решение не принято, и что коммерческое отделение решает вопрос с приобретенными билетами армянской авиакомпании «Эйр Дилижанс» на транзитные рейсы через Ереван и до конца дня пассажиры получат информацию.