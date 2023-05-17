Вкладчики закрывшегося Günay Bank получат около 40 млн манатов

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Объем компенсируемых вкладов ОАО Günay Bank, лицензия которого аннулирована Центральным банком Азербайджана (ЦБА), составляет порядка 40 млн манатов, заявили в ЦБА.

Günay Bank является членом Азербайджанского фонда страхования вкладов. Компенсации по вкладам населения, застрахованным в банке, будут выплачиваться в соответствии с законодательством. Иные обязательства банка также будут регулироваться в соответствии с законодательством.

Согласно отчетности, представленной банком в фонд, на конец I квартала 2023 года застрахованные (компенсируемые) вклады в банке составляют 38,5 млн манатов. По подсчетам, 99,9% вкладов будут компенсированы, добавили в ЦБА.