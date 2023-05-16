Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Политика

Медведев Алиеву: Ваш отец заложил основы развития нового Азербайджана

aliev medvedev

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева.

В мировую историю Ваш отец вошел как выдающийся политик, символ современной азербайджанской государственности. Будучи достойным сыном своего народа, он заложил основы нынешнего вектора развития нового Азербайджана – сильной, процветающей Республики, которая проводит самостоятельную и прагматичную политику на международной арене.

В России высоко ценят большой личный вклад Гейдара Алиевича в последовательное развитие добрососедских отношений между нашими странами.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира и процветания.

Теги:
Из этой рубрики
rustaman
Политика

Рустамян: Война между Россией и Западом переместилась в Армению

2023/05/16, 21:16
shvidkoy
Политика

Швыдкой: Значение личности Гейдара Алиева невозможно переоценить

2023/05/16, 20:26
aliev medvedev
Политика

Медведев Алиеву: Ваш отец заложил основы развития нового Азербайджана

2023/05/16, 20:00
aliev pasinan mishel
Политика

К итогам очередной встречи в Брюсселе

2023/05/16, 18:11
president qebul 160523 1
Политика

Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Иордании (фото)

2023/05/16, 17:13
ceyhun bayramov main 170518 4
Политика

Джейхун Байрамов отправился в Исландию

2023/05/16, 13:45
bayramov3
Политика

Начался визит Джейхуна Байрамова в Исландию

2023/05/16, 13:28
zangezur 1
Политика

Вопрос запуска Зангезурского коридора продвинулся

2023/05/16, 11:00
FwOjoAcWAAAtBWg
Политика

Боррель заявил, что ЕС продолжает участвовать в обеспечении прочного мира на Южном Кавказе

2023/05/16, 10:25