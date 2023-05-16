Медведев Алиеву: Ваш отец заложил основы развития нового Азербайджана

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает «Азертадж».

В письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева.

В мировую историю Ваш отец вошел как выдающийся политик, символ современной азербайджанской государственности. Будучи достойным сыном своего народа, он заложил основы нынешнего вектора развития нового Азербайджана – сильной, процветающей Республики, которая проводит самостоятельную и прагматичную политику на международной арене.

В России высоко ценят большой личный вклад Гейдара Алиевича в последовательное развитие добрососедских отношений между нашими странами.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, а всему азербайджанскому народу – мира и процветания.