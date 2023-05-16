В Грузии запретят россиянам покупать недвижимость

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В Грузии хотят запретить россиянам покупать недвижимость в этой стране. В парламент внесен законопроект. В нем говорится о запрете на такие сделки до конца 2024 года. Под него не попадут только те, кому недвижимость достанется по наследству, сообщает «Новости Грузия».

В 2022 году иностранцы, в том числе россияне, купили пятую часть продававшейся недвижимости. В первом квартале 2023 года россияне приобрели более двух тысяч квартир.

По мнению депутатов, подобная тенденция повышает цены на квартиры, что вызывает трудности для граждан Грузии.