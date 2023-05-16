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Зеленская попросила у президента Южной Кореи военное нелетальное оборудование

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Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе встречи в Сеуле призвала президента Республики Корея Юн Сок Ёля оказать помощь Киеву поставками военного нелетального оборудования.

Об этом во вторник рассказал официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун, сообщает ТАСС.

«Елена Зеленская заявила, что надеется на поставку нелетального военного оборудования, например для обнаружения и обезвреживания мин, машин скорой помощи», — привело агентство Yonhap слова Ли До Уна. Жена украинского президента также призвала южнокорейский бизнес принять участие в восстановлении страны после окончания конфликта.

В свою очередь президент Республики Корея заявил, что Сеул будет оказывать помощь Киеву в «тесной координации со странами НАТО и международным сообществом». Зеленская также отдельно побеседовала с супругой южнокорейского лидера — Ким Гон Хи.

Еще один сотрудник администрации южнокорейского президента указал, что с украинской стороны просьбы о поставках летального оружия не было. По его словам, Зеленская «продемонстрировала понимание» того, что Сеул считает поставки оружия затруднительными.

Кроме того, согласно администрации южнокорейского лидера, в ходе встречи первая леди Украины не пригласила президента Юн Сок Ёля посетить Украину. Чиновник добавил, что Сеул «рассмотрит предложение и примет соответствующее решение», если такое приглашение поступит по неформальным каналам. Зеленская прибыла в Сеул в понедельник в качестве специального представителя президента Украины, в среду она должна выступить на конференции, организованной южнокорейской газетой.

Южная Корея оказывала Киеву финансовую и гуманитарную помощь, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Киеву в том случае, если возникнет серьезная опасность мирному населению или если будут грубо «нарушены законы войны».

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