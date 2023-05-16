Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Общество

ГДП выписало жителю Баку 25 «липовых» штрафов на сумму 1400 манатов

https s3.eu central 1.amazonaws.com media.my .ua feed 9 6535a762cfa78afc2b3e2511e786a341

Житель Бинагадинского района Шамхал Рустамов утверждает, что Государственная Дорожная Полиция выписала на его имя 25 штрафов на общую сумму 1 400 манатов, которые не имеют к нему никакого отношения.

Рустамов сообщил Qafqazinfo, что административные штрафы на транспортное средство с государственным регистрационным номером 99-JP-462, принадлежащее ООО Çinar Trans, выписываются на его водительское удостоверение.

«Впервые я узнал об этом в ноябре 2022 года, когда вошел в свой личный кабинет на портале электронного правительства. По поводу этого написал письмо в ГДП. В ответе ведомства от 12.01.2023, мне сообщили, что из-за того, что отправленные в ГДП доверенность или путевой лист на данное транспортное средство оформлены на мое имя, то и штрафы, следовательно, выписываются мне.

В ходе телефонного разговора с сотрудником ООО Çinar Trans меня заверили, что никакой доверенности или проездного документа на мое имя в ГДП они не оформляли.

Кроме того, мои водительские права категории B предусмотрены для управления только легковым автомобилем, а транспортное средство с госномером 99-JP-462 — автобус. Так что, даже если я захотел, я не смог бы управлять автобусом. Я никогда не садился за руль автобуса, но на мое имя оформлены 25 штрафов на сумму 1 400 манатов».

В отделе по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции сообщили, что, поскольку транспортное средство с государственным регистрационным номером 99-JP-462 принадлежит ООО Çinar-Trans, информация о водителе транспортного средства, т.е. путевой лист или доверенность были отправлены предприятием для размещения в Центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции.

«Согласно информации, предоставленной предприятием, право управления указанным транспортным средством было выдано заявителю с 06.11.2022 по 03.04.2023. По этой причине оформленные электронные решения были направлены на водительское удостоверение гражданина. Рекомендуем обратиться в ООО Çinar-Trans для переадресации штрафов», — посоветовали в ведомстве.

Директор ООО Çinar Trans в свою очередь заявил, что проблема возникла из-за технической ошибки и в течение дня штрафы, ошибочно выписанные на имя Шамхала Рустамова, будут оплачены.

Теги:
Из этой рубрики
hesablama palatasi 008
Общество

Проверки в Нахчыване: выявлены хищения госсредств

2023/05/16, 15:59
ilham aliyev main photo 200320 1
Общество

Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Таджикистана

2023/05/16, 15:55
https s3.eu central 1.amazonaws.com media.my .ua feed 9 6535a762cfa78afc2b3e2511e786a341
Общество

ГДП выписало жителю Баку 25 «липовых» штрафов на сумму 1400 манатов

2023/05/16, 15:08
1684221093 1684219626 1684044474 img 97601684052448 1
Общество

Убийца жены шехида предстал перед судом

2023/05/16, 14:22
original 2
Общество

Украина просит помощи Азербайджана

2023/05/16, 14:17
Screenshot 5 1
Общество

Agrodairy наладит сотрудничество с «Азеркосмос»

2023/05/16, 13:47
NCL1449
Общество

Президент Azercell Зарина Зейналова рассказала о ключевой роли операторов мобильной связи в обеспечении цифровой устойчивости

2023/05/16, 13:34
1607508774 121657744 346867466402258 697445883730344712 n
Общество

В Баку будет облачно

2023/05/16, 13:20
526172f6 8d12 3261 9575 e0b8455923b6 850
Общество

В Азербайджане депутатам подняли зарплату

2023/05/16, 12:47