ГДП выписало жителю Баку 25 «липовых» штрафов на сумму 1400 манатов

Житель Бинагадинского района Шамхал Рустамов утверждает, что Государственная Дорожная Полиция выписала на его имя 25 штрафов на общую сумму 1 400 манатов, которые не имеют к нему никакого отношения.
Рустамов сообщил Qafqazinfo, что административные штрафы на транспортное средство с государственным регистрационным номером 99-JP-462, принадлежащее ООО Çinar Trans, выписываются на его водительское удостоверение.
«Впервые я узнал об этом в ноябре 2022 года, когда вошел в свой личный кабинет на портале электронного правительства. По поводу этого написал письмо в ГДП. В ответе ведомства от 12.01.2023, мне сообщили, что из-за того, что отправленные в ГДП доверенность или путевой лист на данное транспортное средство оформлены на мое имя, то и штрафы, следовательно, выписываются мне.
В ходе телефонного разговора с сотрудником ООО Çinar Trans меня заверили, что никакой доверенности или проездного документа на мое имя в ГДП они не оформляли.
Кроме того, мои водительские права категории B предусмотрены для управления только легковым автомобилем, а транспортное средство с госномером 99-JP-462 — автобус. Так что, даже если я захотел, я не смог бы управлять автобусом. Я никогда не садился за руль автобуса, но на мое имя оформлены 25 штрафов на сумму 1 400 манатов».
В отделе по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции сообщили, что, поскольку транспортное средство с государственным регистрационным номером 99-JP-462 принадлежит ООО Çinar-Trans, информация о водителе транспортного средства, т.е. путевой лист или доверенность были отправлены предприятием для размещения в Центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции.
«Согласно информации, предоставленной предприятием, право управления указанным транспортным средством было выдано заявителю с 06.11.2022 по 03.04.2023. По этой причине оформленные электронные решения были направлены на водительское удостоверение гражданина. Рекомендуем обратиться в ООО Çinar-Trans для переадресации штрафов», — посоветовали в ведомстве.
Директор ООО Çinar Trans в свою очередь заявил, что проблема возникла из-за технической ошибки и в течение дня штрафы, ошибочно выписанные на имя Шамхала Рустамова, будут оплачены.