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Agrodairy наладит сотрудничество с «Азеркосмос»

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Agrodairy планирует наладить сотрудничество с «Азеркосмос».

Об этом сказал генеральный директор Agrodairy Ниязи Амирбеков в ходе мероприятия «GSMA Mobile 360 Eurasia 2023» в Баку, сообщает Trend.

По его словам, планируется наблюдать за посевными площадями с помощью спутниковых решений.

«Чем больше у нас будет данных, тем более эффективные решения мы сможем принимать. Считаю, что обработка больших данных, в том числе спутниковых, должна проводиться при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, я ожидаю, что трактора, которыми сегодня управляют люди, в будущем будут управляться удаленно», — сказал он.

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