Победительница «Евровидения» поддержала Украину в ее борьбе с Россией

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Певица Loreen, принесшая в этом году победу Швеции на конкурсе «Евровидение-2023», выразила поддержку Украине.

В частности, на пресс-конференции у артистки поинтересовались, может ли в следующих годах Украина принять песенный конкурс. На что она ответила: «Безусловно да. Конечно, почему она не сможет?»

Также она поблагодарила Украину, которая поставила ей высокую оценку в финале шоу. Loreen призналась, что часто была в этой стране, потому ей больно, что на ее территории идет полномасштабная война.

«Я люблю Украину. Я много раз была в Украине, у меня было там много шоу. Я люблю людей, которые там живут. И это больно видеть то, что происходит. Мне очень больно из-за этого», — сказала победительница «Евровидения-2023».