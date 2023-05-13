Пашинян: Если Россия не победит Украину, страшно представить, что будет с Арменией

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11 мая премьер-министр Армении и глава правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян провел заседание инициативной группы правящей силы.

В повестке дня стояли внешнеполитические процессы и вопросы безопасности Армении, пишет «Грапарак».

Согласно информации, на встрече присутствовал глава МИД Армении Арарат Мирзоян и другие представители власти. Партийным функционерам Мирзоян рассказал о переговорах в Вашингтоне между главами МИД Азербайджана и Армении, которые прошли в начале мая.

На встрече выступил и Никол Пашинян, который в своей речи коснулся выдвинутых в его адрес обвинений в том, что он 9 мая поехал в Москву и участвовал в мероприятиях по случаю Дня победы, из-за чего стал мишенью для критики со стороны Украины и Запада. Напомним, что Украина сочла участие лидеров семи стран СНГ в мероприятиях в Москве «аморальным и недружественным». Пашинян заявил своим соратникам, что принял правильное решение, вытекающее из жизненных интересов Армении. Он напомнил участникам встречи о том, что Армения получает газ из России, которая является стратегическим партнером Еревана. Пашинян сказал, что его отказ от участия в параде в Москве был бы опасной авантюрой.

Более того, Пашинян подчеркнул, что не хочет даже представлять, что может случиться с Арменией, если Россия потерпит неудачу и проиграет в Украине.

Пашинян заявил однопартийцам, что в таком случае «Армению ждет повторение событий столетней давности и потеря независимости». Пашинян также добавил, что «Армения в одиночку не сможет противостоять турецко-азербайджанскому тандему».

На встрече Пашинян рассказал о возведении в Ереване памятника террористам, убивавшим азербайджанских и турецких политических деятелей. Армянский премьер подчеркнул, что в то время, когда его правительство пытается проводить политику примирения с Турцией, установка подобного памятника была нецелесообразной. Он заявил, что не знал об установлении памятника, этот вопрос с ним не обсуждался. Однако, он уклонился от вопроса о том, будет ли демонтирован данный памятник или нет.