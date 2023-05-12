Власти Нью-Йорка запретили дискриминацию по весу и росту

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Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий дискриминацию по весу и росту. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

По его данным, закон запрещает подобную дискриминацию при поиске жилья, трудоустройстве и в общественных местах. Как отмечает телеканал, только шесть других американских городов и один штат имеют подобные законы.

«Это не только защита людей на рабочем месте или при поиске квартиры, но и изменение культуры», — сказал автор законопроекта Шон Абреу. По его словам, он стал инициатором законопроекта, так как сам столкнулся с такой дискриминацией.

Как отмечает CNN, дискриминация по весу широко распространена в США, больше всего она затрагивает женщин. По данным университета Вандербильта, женщины, страдающие ожирением, зарабатывают на $5,25 меньше, чем женщины с нормальным весом.