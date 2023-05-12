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Azercell объединяет женщин-лидеров Азербайджана

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Azercell рад сообщить о своем партнерстве с международным женским конгрессом «SHE (Smart, Happy, Equal)» в рамках 5-го мероприятия, проводимого в Азербайджане. Конгресс, объединяющий женщин-лидеров нашей страны и региона, предоставляет отличную платформу для общения, обучения, обмена опытом, а также для делового взаимодействия с женщинами-предпринимателями и руководителями организаций в различных отраслях.

Следует отметить, что на протяжении своей деятельности Azercell многократно инициировал программы и проекты, направленные на расширение прав и возможностей женщин. В рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности компания создает условия для личностного роста и профессиональной реализации женщин во всевозможных отраслях, особенно в сфере информационных технологий. В своем выступлении на «SHE Congress», который состоится в отеле JW Marriott Absheron Baku 17 мая 2023 года, директор департамента Законодательства, Этики и Комплаенса Azercell Ширин Алиева расскажет о передовом опыте компании в этой области.

Мероприятие этого года будет посвящено теме «ВЛАДЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» («OWN YOUR LIFE») и включает основные доклады, панельные дискуссии, динамичные сессии, а также семинары, которые предоставят участникам возможность укрепить их лидерские и профессиональные качества.

Получить больше информации о «SHE Congress» можно по ссылке: https://www.facebook.com/events/1283009022288235/.

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