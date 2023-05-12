В Азербайджане на каждые 100 девочек рождаются 116 мальчиков

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Правильно сформулировать планирование семьи можно путем определения количества будущих детей, оптимального интервала между беременностями, профилактики преждевременных и поздних родов.

Об этом сообщила заведующая отделением женской консультации №2 при Бакинском главном центре здравоохранения Билгейис Гарагез, передает АПА.

По словам врача, сегодня в нашей стране очень мало людей соблюдают эти принципы.

«Во всех случаях женщины должны регулярно посещать женские консультации, обсуждать с участковыми гинекологами такие вопросы, как аборт, планирование семьи и беременности, получать необходимые рекомендации. Это очень важный момент. Если в семьях не принимают это во внимание, то в них, безусловно, неизбежны негативные ситуации. Избежать их помогут современных методов контрацепции. Правильно подобранные методы контрацепции могут не только предотвратить нежелательные аборты, но и выявить другие заболевания у женщин», — сказала она.

Б.Гарагез отметила, что рождение детей является желанным только в том случае, если беременность была запланирована. По словам медика, даже самые «успешные аборты» имеют серьезные осложнения.

«В целом аборты бывают двух видов: прерывание беременности на ранних и поздних сроках. В любом случае это опасная для женского здоровья процедура. Однако прерывание беременности на поздних сроках грозит наиболее серьезными осложнениями. В это время серьезно повреждаются матка и шейка матки, могут возникнуть маточные кровотечения, острые воспалительные заболевания, а хронические — обостриться. Аборт на поздних сроках может привести к нарушению менструального цикла, невынашиваемости последующей беременности или даже ее ненаступлению, вплоть до бесплодия», — сказала она.

Врач также отметила, что ситуация в нашей стране по селективному аборту не является обнадеживающей, а показатели по данному виду абортов растут. Завотделением подчеркнула, что это приведет к нарушению естественного гендерного баланса, что в конечном итоге отрицательно скажется на обществе.

«В последние годы в нашей стране на каждые 100 девочек рождаются 116 мальчиков. А это означает нарушение естественного гендерного баланса. Конечно, любой вид аборта опасен и очень вреден для женщин, но селективный особенно тяжело переносится женщинами, так как для них это не только психологический стресс, но и физическое насилие. Это может вызвать у женщин состояние, называемое постабортным синдромом. Хотим еще раз отметить, что аборт, в том числе селективный, можно сделать только в исключительных случаях», — заключила Б.Гарагез.