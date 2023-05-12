Определены категории граждан, которым адвокатские услуги будут оказаны за госсчет

Определяется порядок участия адвоката в процессе за государственный счет.
Это отражено в предложенной поправке к Гражданскому процессуальному кодексу, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, оплата адвокатских услуг за счет госбюджета касается лиц:
— которым назначена инвалидность за нарушение функций организма на 61-100% и неработающим, а также лицам до 18 лет, которым назначена инвалидность;
— жертв торговли людьми, лиц, пострадавших от бытового насилия;
— детей, потерявших родителей, или лишенных родительской опеки;
— лиц, зарегистрированных в соответствующем органе исполнительной власти в качестве безработных;
— других лиц, чье материальное положение и среднемесячный доход значительно ниже прожиточного минимума на текущий год.
После голосования законопроект был принят в первом чтении.