Определены категории граждан, которым адвокатские услуги будут оказаны за госсчет

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Определяется порядок участия адвоката в процессе за государственный счет.

Это отражено в предложенной поправке к Гражданскому процессуальному кодексу, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, оплата адвокатских услуг за счет госбюджета касается лиц:

— которым назначена инвалидность за нарушение функций организма на 61-100% и неработающим, а также лицам до 18 лет, которым назначена инвалидность;

— жертв торговли людьми, лиц, пострадавших от бытового насилия;

— детей, потерявших родителей, или лишенных родительской опеки;

— лиц, зарегистрированных в соответствующем органе исполнительной власти в качестве безработных;

— других лиц, чье материальное положение и среднемесячный доход значительно ниже прожиточного минимума на текущий год.

После голосования законопроект был принят в первом чтении.