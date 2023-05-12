Азербайджан входит в тройку стран с самым высоким уровнем минной загрязненности

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Если в 2020 Азербайджан входил в топ-10 стран по уровню минной загрязненности, то по последним статическим данным страна уже находится в пятерке, или даже тройке.

Об этом журналистам заявил председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов.

По его словам, к большому сожалению, Азербайджан не может получить адекватного ответа от международного сообщества по минному вопросу.

«На сегодняшний день жертвами мин стал 301 человек, из них 55 — гражданские лица. Мины — большая проблема для Азербайджана, и мы пытаемся решить эту проблему за счет собственных сил»,- сказал он.

Сафиханов отметил, что на наших освобожденных территориях находится около 1 млн или даже больше мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«Мы должны опираться на международной опыт и усилить меры по повышению осведомленности для решения минной проблемы», цитирует Сафиханова Report.