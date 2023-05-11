Саакашвили: Путин намерен ввести войска в Тбилиси

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Последние действия президента России Владимира Путина свидетельствуют о том, что он намерен ввести войска РФ в столицу Грузии Тбилиси. Такое мнение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, опубликовано 11 мая в Facebook политика.

«Никто в Грузии не знает Путина лучше меня. Своим вчерашним ходом он не пытается снискать расположение грузин, а готовит почву для ввода армии в Тбилиси. Он до сих пор не простил мне и грузинскому народу, что в 2008 году не смог этого сделать», – написал Саакашвили.

Он считает, что Путин «не будет ждать решения о присвоении статуса кандидата» (видимо, речь идет о вступлении Грузии в Евросоюз), и «до этого будет действовать гораздо быстрее».

«Сейчас как никогда нужна демонстрация консолидации всего общества, чтобы оно увидело, что легкой дороги впереди нет», – объяснил Саакашвили.