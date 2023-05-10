Чего нельзя делать при землетрясении

Экспертам известны пять основных ошибок при землетрясении, которые делают почти все. Информацию приводит «Лайфхакер».
1. Паниковать
Паника может застать вас врасплох посреди комнаты или около окна, а это самые опасные места, как и внутренние стены, угловые комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы. Укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. Держитесь ближе к внутренним капитальным стенам здания, спрячьтесь под стол. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме.
Совет: Держитесь подальше от окон!
2. Вызывать лифт
Как и при пожаре, если вам необходимо покинуть здание, — пользуйтесь лестницей. Если вам удастся покинуть помещение в первые 15-20 секунд, отойдите как можно дальше на открытое пространство. Не создавайте давку в дверях. Не успеваете быстро убежать — укрывайтесь в помещении.
Совет: Не прыгайте в окно, если вы не на первом этаже!
3. Разжигать огонь
Не пользуйтесь спичками и зажигалками! При землетрясении возможна утечка газа, и любая искра может привести к пожару. При возможности электричество, газ и водоснабжение лучше отключить.
Совет: Опасайтесь оборванных проводов!
4. Выходить из машины
Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь в нем, по возможности отъехав на открытое место. Дождитесь, пока толчки прекратятся.
Совет: Будьте готовы помочь тем, кому повезло меньше.
5. Проверять разрушенные здания
Заходить в явно поврежденные здания опасно. В первые 2-3 часа после землетрясения возможны сильные повторные толчки.
Совет: Не входите в здания без острой необходимости.