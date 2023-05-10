Чего нельзя делать при землетрясении

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Экспертам известны пять основных ошибок при землетрясении, которые делают почти все. Информацию приводит «Лайфхакер».

1. Паниковать

Паника может застать вас врасплох посреди комнаты или около окна, а это самые опасные места, как и внутренние стены, угловые комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы. Укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. Держитесь ближе к внутренним капитальным стенам здания, спрячьтесь под стол. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме.

Совет: Держитесь подальше от окон!

2. Вызывать лифт

Как и при пожаре, если вам необходимо покинуть здание, — пользуйтесь лестницей. Если вам удастся покинуть помещение в первые 15-20 секунд, отойдите как можно дальше на открытое пространство. Не создавайте давку в дверях. Не успеваете быстро убежать — укрывайтесь в помещении.

Совет: Не прыгайте в окно, если вы не на первом этаже!

3. Разжигать огонь

Не пользуйтесь спичками и зажигалками! При землетрясении возможна утечка газа, и любая искра может привести к пожару. При возможности электричество, газ и водоснабжение лучше отключить.

Совет: Опасайтесь оборванных проводов!

4. Выходить из машины

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь в нем, по возможности отъехав на открытое место. Дождитесь, пока толчки прекратятся.

Совет: Будьте готовы помочь тем, кому повезло меньше.

5. Проверять разрушенные здания

Заходить в явно поврежденные здания опасно. В первые 2-3 часа после землетрясения возможны сильные повторные толчки.

Совет: Не входите в здания без острой необходимости.