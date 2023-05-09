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Сегодня состоится первый полуфинал конкурса «Евровидение-2023»

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Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2023 пройдет сегодня в британском городе Ливерпуль от имени Украины, победившей в конкурсе в прошлом году, сообщает «Азертадж».

Азербайджан на конкурсе с песней Tell me more представляет дуэт TuralTuranX, в состав которого входят братья–близнецы Турал и Туран Багмановы. В первом полуфинале они выйдут на сцену под 12-м номером.

Наряду с Азербайджаном в нем примут участие представители Хорватии, Ирландии, Латвии, Мальты, Норвегии, Португалии, Сербии, Чехии, Финляндии, Израиля, Молдовы, Нидерландов, Швеции и Швейцарии.

Второй полуфинал конкурса состоится 11 мая, а финал – 13 мая.

Всего на песенном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в 67-й раз, представлены 37 стран. Логотипом «Евровидение 2023» стала цепочка бьющихся в унисон сердец, а официальный слоган конкурса – United by Music (Объединенные музыкой).

Хотя в 2022 году на «Евровидении» победила Kalush Orchestra, группа из Украины, страна не смогла принять его из-за войны. Право на проведение конкурса получила Великобритания, занявшая второе место, поэтому в логотипе использованы цвета флагов обеих стран.

Страны-основатели конкурса – Германия, Италия, Франция, Великобритания, Испания, а также Украина как победитель прошлого года – автоматически попадают в финал.

«Евровидение-2023» будет транслироваться в прямом эфире телеканала Общественного телевидения Азербайджана, которое ежегодно транслирует песенный конкурс «Евровидение», начиная с 2007 года, после принятия в члены Европейского вещательного союза.

Азербайджан впервые принял участие в «Евровидении» в 2008 году, а уже в 2011 году стал его победителем. Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, выступившие с песней Running Scare на конкурсе, который проходил в немецком городе Дюссельдорф, оставили позади остальных представителей стран Европы, завоевав для Азербайджана право принять у себя «Евровидение-2012».

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