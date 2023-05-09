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В Пакистане задержали экс-премьера Хана

Imran Khan Pakistan Prime Minister

Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имран Хан во вторник задержан представителями МВД исламской республики в здании Высокого суда Исламабада. Об этом сообщает телеканал Geo-TV.

По его данным, Хан был взят под стражу в рамках рассмотрения судом дела о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». Председатель ДЗС прибыл в здание суда, чтобы внести залог по другим делам, возбужденным в отношении него.

Согласно телеканалу, сотрудники правоохранительных органов вместе с экс-премьером покинули территорию суда на черном пикапе.

Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему парламентом вотума недоверия. В настоящее время в судах Пакистана против него заведены десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.

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