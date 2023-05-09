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Европарламент проголосует об ускорении процедуры милитаризации экономики ЕС

vroparlament

Европейский парламент (ЕП) проголосует во вторник на сессии в Страсбурге по вопросу о максимальном ускорении процедуры милитаризации экономики Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

На эти нужды выделят 500 миллионов евро из бюджета ЕС и один миллиард евро из Еврофонда мира.

Парламентарии рассчитывают пройти все этапы утверждения этого акта не позднее 31 мая. Для этого голосовать они будут по ускоренной процедуре. Решение включает в себя наращивания производства боеприпасов и амуниции, а также разрешение канализировать средства из бюджета ЕС на поддержку европейской военной промышленности. Его готовы поддержать Европейская народная партия (ЕНП), фракции либералов и зеленых.

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