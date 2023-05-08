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Со дня героической гибели Альберта Агарунова прошел 31 год

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Как и представители других народов, проживающих в нашей стране, этот герой, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей Родиной, отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

С началом Карабахской войны А.Агарунов отправился добровольцем на фронт, чтобы воевать за родную землю. В ходе боевых действий им было уничтожено значительное количество живой силы и бронетехники противника. Назначенный командиром танка, Агарунов был направлен в Шушу.

Ранним утром 8 мая 1992 года Альберт Агарунов по приказу командира танкового подразделения А.Касумова вступил в свой последний бой на окраине Шуши.

Из сводки боевых действий: «…возглавляемый командиром взвода старшиной Альбертом Агаруновым, оставшимся вдвоем с Агабабой Гусейновым, головной танк, искусно маневрируя, вышел на огневую позицию и выстрелом в упор подбил танк противника».

Вскоре экипаж Агарунова подбил второй танк неприятеля. Меняя позицию, Агарунов заметил на земле, прямо перед своим танком, тела погибших в бою однополчан. Альберт выбрался из боевой машины, чтобы перенести их в сторону. Добежав до убитых, он начал переносить их, и в этот момент был сражен пулей армянского снайпера.

После его гибели азербайджанские танкисты называли свои боевые машины «Альберт».

7 июня 1992 года Агарунову Альберту Агаруновичу было присвоено звание Национальный герой Азербайджана (посмертно).

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