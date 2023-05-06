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В Грузии задержали иностранца по подозрению в связях с ИГ

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В Грузии задержан иностранный гражданин по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство», сообщил в субботу на брифинге руководитель контртеррористического центра Службы государственной безопасности Грузии Бачо Мгеладзе, передает «Интерфакс».

По его словам, в рамках проводимого расследования в руки спецслужб попал электронный носитель информации, на котором были обнаружены спутниковые фотографии стратегических объектов, расположенных в США и ряде европейских столиц.

Как сказал Мгеладзе, «в рамках масштабных контртеррористических мероприятий идентифицированы связанные с террористической организацией лица».

«В связи с рисками международного терроризма по решению Службы государственной безопасности информация, полученная в рамках продолжающегося расследования, была оперативно передана международным партнерам Грузии и соседним странам, в том числе Турции», — добавил он.

Другие детали проводимого расследования и задержания иностранного гражданина Мгеладзе не уточнил.

Между тем, он категорически опроверг распространенную, по его словам, в некоторых зарубежных СМИ информацию о том, что на территории Грузии якобы могут существовать базы подготовки террористов.

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