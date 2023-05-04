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Более 1000 семей будут переселены в село Шукюрбейли (фото)

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4 мая был заложен фундамент села Шукюрбейли Джебраильского района. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о работе, которую предстоит выполнить в селе, сообщает «Азертадж».

Было отмечено, что в селе Шукюрбейли планируется расселить 1042 семьи. Общая спроектированная территория составляет 298 гектаров. С учетом бытовой нагрузки населения, которое будет здесь расселено, для первого этапа создания кварталов отведен земельный участок в 184 гектара. На этом этапе в селе планируется построить 165 индивидуальных домов.

Согласно генеральному плану, данное село спроектировано совместно с селами Дежел, Шихалиагалы и поселком Махмудлу, расположенными недалеко друг от друга.

В селе будут построены школа, детский сад, административное здание, клубно-общинный центр и многофункциональное здание, торговый центр, рынок, спортивно-оздоровительный центр, медпункт, церемониальный зал, мечеть, гостевой дом. Здесь также будут приняты все необходимые меры для обеспечения занятости жителей.

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