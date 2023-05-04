Орбан: Если Запад продолжит наращивать военную мощь, конфликты неизбежны

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад шаг за шагом теряет свои позиции в экономике и демографии, оставаясь конкурентоспособным только в военной сфере. Об этом политик сказал, выступая на Конференции консервативных политических действий в Будапеште, передает РИА Новости.

Венгерский премьер отметил, что 30 лет назад на страны Запада приходилось более 60% мирового производства, к настоящему времени этот показатель снизился на 20%. Он также обратил внимание на то, что 80% необходимого энергосырья добывается не в западных странах.

При этом, как обратил внимание Орбан, население Земли растет, а Запада — сокращается.

«Только в военной мощи мы первые… Если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведет к военным конфликтам», — заявил премьер Венгрии.