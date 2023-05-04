«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

ANAMA развеяла заблуждения о минах: Детонация происходит за считанные доли секунды

anama

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) в очередной раз предупредило население о минной опасности.

Как сообщили в агентстве, некоторые граждане до сих пор имеют неверные представления о том, как взрываются мины.

«Существует заблуждение, что если наступить на мину, то она не взорвется, пока вы не уберете ногу. Это совершенно не так, если вы наступите на мину, произойдет взрыв. Детонация происходит за считанные доли секунды. То же самое касается и проволоки ловушки, которая соединяет боеприпасы и мины, — взрыв произойдет при касании проволоки», — сказали в Агентстве, передает Report.

Теги:
Из этой рубрики
dojd
Общество

Завтра в Баку возможны кратковременные дожди

2023/05/04, 13:54
16831863622710063772 1000x669
Общество

Ильхам Алиев совершил поездку в Зангиланский район

2023/05/04, 13:43
04d1249 2
Общество

МЧС провело учения в метро (фото и видео)

2023/05/04, 13:40
anama
Общество

ANAMA развеяла заблуждения о минах: Детонация происходит за считанные доли секунды

2023/05/04, 12:45
Screenshot 1 3
Общество

В Баку четверняшек назвали Ильхам, Мехрибан, Гейдар и Эрдоган

2023/05/04, 12:21
1640771650 avto i zagrazneniye vozduha 002 min
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей о проверках

2023/05/04, 11:51
kpp lacin 240423
Общество

ППП в Лачинском районе включен в список пунктов пропуска через государственную границу

2023/05/04, 11:35
16831863622710063772 1000x669
Общество

Ильхам Алиев посетил Лачинский и Губадлинский районы (фото)

2023/05/04, 11:27
72a37a1d 6b96 357e 880e 7968ddaa3734
Общество

На территории Бинагадинского района обнаружена противотанковая граната (фото)

2023/05/04, 11:24