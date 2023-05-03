Турция инвестирует в производство биопрепаратов и вакцин в Азербайджане

109 Просмотров

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» министерства экономики подписала с турецкой компанией Vetal Hayvan Sağlığı Ürünləri меморандум о взаимопонимании по изучению возможностей совместного инвестирования в проект производства биопрепаратов для животноводства.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

Министр отметил, что в рамках этого соглашения планируется производство биологических препаратов и вакцин в сфере животноводства в Азербайджане, снижение зависимости от импорта, создание централизованной лаборатории, применение зарубежного опыта и обучение местных специалистов.