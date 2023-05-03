В Госдуме призвали ударить ракетами по офису Зеленского

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал ответить на попытку атаки дронов по Кремлю ракетным ударом по резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, «в Киеве засели террористы», переговоры с которыми бессмысленны. «Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве», — заявил Шеремет, напомнив, что администрация Зеленского находится на Банковой улице украинской столицы.