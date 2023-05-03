Президент: Гейдар Алиев старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность

Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа, независимо от времени, независимо от политической ситуации.
Об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Азератадж.
Глава государства сказал, что во времена Советского Азербайджана великий лидер более десяти лет руководил республикой, отстаивал интересы азербайджанского народа даже в рамках тех идеологических барьеров.
«Он старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность. Многие шаги он предпринял в 1970-е-начале 1980-х гг. Сейчас мы видим, что те шаги были нацелены на то время, когда Азербайджан будет независимым», — отметил президент.
Он подчеркнул, что мероприятия, посвященные памяти великого года, будут продолжаться до конца года.