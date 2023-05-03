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Президент: Гейдар Алиев старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность

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Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа, независимо от времени, независимо от политической ситуации.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Азератадж.

Глава государства сказал, что во времена Советского Азербайджана великий лидер более десяти лет руководил республикой, отстаивал интересы азербайджанского народа даже в рамках тех идеологических барьеров.

«Он старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность. Многие шаги он предпринял в 1970-е-начале 1980-х гг. Сейчас мы видим, что те шаги были нацелены на то время, когда Азербайджан будет независимым», — отметил президент.

Он подчеркнул, что мероприятия, посвященные памяти великого года, будут продолжаться до конца года.

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