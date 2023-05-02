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Армения уведомила Азербайджан о пробном авиарейсе Ереван-Кафан

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Армения уведомила Азербайджан о пробном авиарейсе Ереван-Кафан. Об этом говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Армении.

26 апреля в 10:58 в кафанском аэропорту «Сюник» совершил посадку самолет, прибывший из ереванского аэропорта «Звартноц». Для полета был выбран самолет чешского производства L-410–UVP E20 малой вместимости (для 19 пассажиров).

«Согласно установленной процедуре, информация о полете 25 апреля с помощью фиксированной телеграфной связи (сеть авиационной фиксированной электросвязи) была передана службе обслуживания воздушного движения Азербайджана», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что самолет не пересекал при взлете/посадке подконтрольную Азербайджану территорию.

Уведомление было направлено, так как полет проходил в приграничной зоне – установленная процедура предусматривает передачу информации во избежание возможных проблем.

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