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Председатель Комитета: Президент может создать полномочные представительства в соответствии с Конституцией

milli meclis

Фактически полномочные представители, назначаемые президентом Азербайджана, выполняют функции глав местных исполнительных властей. Об этом на заседании Милли Меджлиса заявил заместитель председателя Комитета по правовой политике и государственному строительству Гудрат Гасангулиев, сообщает MInval.az.

Депутат сказал, что ему неясно, уполномочены ли представители президента давать указания главам местных исполнительных властей: «В статье 134 Конституции говорится, что исполнительную власть на местах осуществляют главы местных исполнительных органов. Мы должны обсудить этот вопрос с соответствующими органами исполнительной власти”.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли отметил, что согласно Конституции президент может создавать полномочные представительства: “Органы исполнительной власти заняты населением, полномочные представители — территорией. Никто не нарушает чьи-либо полномочия».

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