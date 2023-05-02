Отныне медицинская справка брачующимся будет выдаваться в электронной форме

110 Просмотров

Медицинская справка для лиц, вступающих в брак, будет оформляться в электронной форме, затем медицинское учреждение передаст ее минздраву, а оттуда информация поступит на базу данных министерства юстиции. Это новшество нашло отражение в изменениях в Семейный кодекс, предложенных сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Согласно законопроекту, решение суда о расторжении или недействительности брака при помощи информационной системы «Электронное правосудие» будет передано в соответствующую информационную базу министерства юстиции. Данный законопроект был принят в третьем чтении.