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Эрдоган опережает Кылычдароглу

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Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 51,4% голосов, его конкурент, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 48,6%, следует из предвыборного опроса исследовательского центра Optimar, который привела газета Hürriyet.

Опрос проводился среди 3005 человек в период с 25 по 28 апреля.

«Оба кандидата находятся на подъеме в последние десять дней. Эрдоган оправился от спада после землетрясения и находится на подъеме уже две недели. Таким образом, Эрдоган, похоже, приблизился к тому результату, с которым он победил на выборах в 2018 году», — пишет издание.

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