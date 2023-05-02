Эрдоган опережает Кылычдароглу

309 Просмотров

Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 51,4% голосов, его конкурент, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 48,6%, следует из предвыборного опроса исследовательского центра Optimar, который привела газета Hürriyet.

Опрос проводился среди 3005 человек в период с 25 по 28 апреля.

«Оба кандидата находятся на подъеме в последние десять дней. Эрдоган оправился от спада после землетрясения и находится на подъеме уже две недели. Таким образом, Эрдоган, похоже, приблизился к тому результату, с которым он победил на выборах в 2018 году», — пишет издание.