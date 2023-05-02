Опубликованы кадры жестокого убийства тренером 7-летнего мальчика в Сумгайыте (видео 18+)

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В Сети появилось видео, которое было снято камерой видеонаблюдения в спортивной школе в Сумгайыте, на котором видно, как тренер по дзюдо и самбо, бронзовый призер вторых Евроигр Мехман Халилов жестоко обращается с семилетним учеником Фаридом Бакаровым, он фактически забивает мальчика до смерти. Инцидент произошел 29 апреля.

Тренер применил против подопечного грубый и опасный прием, в результате чего сломал ему шейные позвонки, после этого он стал пинать мальчика.

Мальчика доставили в детскую больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

На кадрах также видно, что тренер Мехман Халилов проявлял особую жестокость не только к Фариду Бакарову, но и к другим детям. Он таскал и поднимал их за волосы и уши, а также пинал малолетник.

По факту проводится расследование.