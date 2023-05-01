«Газпром» прекращает подачу газа в Армению

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Компания «Газпром-Армения» сообщила о временной приостановке подачи газа в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».

«С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу», — говорится в сообщении компании.

Газоснабжение потребителей республики в указанный период будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов.