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Сельджук Байрактар анонсировал серийное производство нового беспилотника

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Турецкая оборонная компания Baykar намерена начать производство своего нового боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в следующем году, и он уже вызывает международный интерес, заявил глава компании Сельчук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В последние годы компания Baykar приобрела известность на международном уровне благодаря легкому беспилотнику TB-2, который использовался в Украине, Азербайджане и Северной Африке и имел огромный экспортный успех, в результате чего фирма стала одним из крупнейших турецких экспортеров оборонной продукции.

Беспилотник под названием Kizilelma расширяет ассортимент продукции компании от медленных штурмовых дронов до быстрых и маневренных автономных дронов, которые работают вместе с истребителями.

«Он спроектирован как высокоавтономная боевая машина класса «воздух-воздух», конечно же, под контролем человека», — сказал Байрактар, руководивший разработкой 15-метрового БПЛА с реактивным двигателем.

Baykar планирует начать производство небольшими партиями в следующем году. Kizilelma совершила свой первый полет в декабре и в этом месяце начала летные испытания с другими беспилотниками Baykar. БПЛА готов начать испытательные полеты вместе с пилотируемыми самолетами.

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