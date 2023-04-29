Формула-1: сегодня пройдут спринтерские гонки Гран-при Азербайджана

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Сегодня будут проведены спринтерские гонки в рамках Гран-при Азербайджана. Cоревнования пройдут как в классе «Формула-1», так и в классе «Формула-2».

Программа второго дня Гран-при Азербайджана:

12:30. Спринт на выбывание (квалификация) в классе Формула-1

15:00. Основная спринтерская гонка в классе Формула-2

17:30. Основная спринтерская гонка в классе Формула-1.

Напомним, что 28 апреля в классе «Формула-1» в первом свободном заезде победителем стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, а в квалификационном заезде — Шарль Леклер из «Феррари». В «Формуле-2» пилот команды Prema Racing Оливер Берман финишировал первым как в свободном заезде, так и в квалификации.

Гран-при Азербайджана завершится 30 апреля.